Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон считает, что обладатель титула россиянин Хабиб Нурмагомедов испугался выходить в октагон против него.

Об этом сообщает «Газета.ру».

«Наши поединки несколько раз отменялись, но я был готов к UFC 209 и увидел страх в глазах Нурмагомедова. Они знали, что отхватят в том бою. И его менеджер придумал гениальное решение — отвезти Хабиба в больницу. Они уберегли себя от избиения, но мы скоро увидимся. Я могу побить Хабиба в любом аспекте, он свое получил», — рассказал Фергюсон YouTube-каналу UFC Russia.

8 июня Фергусон проведет поединок против Дональда Серроне на турнире UFC 238.

Нурмагомедову же предстоит защитить титул чемпиона мира в бою против Дастина Порье на турнире UFC 242.