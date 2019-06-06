Кунченко узнал своего соперника по следующему бою

Саят Абдрахманов в интервью Sport24 сообщил, что россиянин Алексей Кунченко подписал контракт на следующий бой в UFC.
– Алексей подписал контракт и должен выступить 10 августа на UFC в Уругвае. Соперник уже определен, но сначала он должен поставить свою подпись, – сказал Абдрахманов.
На счету Кунченко две победы в двух боях UFC.
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