Серроне: Хабиб постоянно получает травмы. Мы должны были подраться четыре раза В эти выходные американец сразится против соотечественника Тони Фергюсона.

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне готов заменить одного из бойцов в поединке Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

«Я побью Тони Фергюсона, а Нурмагомедов или Порье получат травмы, и я смогу сразиться за титул. У меня такое предчувствие. Я не знаю, что это, но мечтаю о том, как снова подерусь за титул.

Хабиб постоянно получает травмы. Я должен был встретиться с ним три или четыре раза, но он получал травму. Думаю, это связано с его характером. Он не может не выкладываться на тренировках», – приводит слова американца BJPenn.