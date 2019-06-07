Серроне: Хабиб постоянно получает травмы. Мы должны были подраться четыре раза - Советский спорт
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07 июня 2019 09:29ММАГичунцев Артур

Серроне: Хабиб постоянно получает травмы. Мы должны были подраться четыре раза

В эти выходные американец сразится против соотечественника Тони Фергюсона.

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне готов заменить одного из бойцов в поединке Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

«Я побью Тони Фергюсона, а Нурмагомедов или Порье получат травмы, и я смогу сразиться за титул. У меня такое предчувствие. Я не знаю, что это, но мечтаю о том, как снова подерусь за титул.

Хабиб постоянно получает травмы. Я должен был встретиться с ним три или четыре раза, но он получал травму. Думаю, это связано с его характером. Он не может не выкладываться на тренировках», – приводит слова американца BJPenn.

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