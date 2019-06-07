Турнир UFC в Москве пройдет 9 ноября

Следующий турнир UFC в России пройдет 9 ноября в Москве. Об этом объявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Хабиб (Нурмагомедов) дал нам очень много мудрых советов, как можно дополнительно развивать этот бизнес и как его строить, – приводит ТАСС слова Дмитриева. – Поэтому, во-первых, мы будем присутствовать с большой делегацией на бое Хабиба, который будет в Эмиратах, но мы также объявляем, что следующие бои в России будут 9 ноября в Москве».
Напомним, первый турнир UFC в России прошел 15 сентября в Москве, а 20 апреля организация провела турнир в Санкт-Петербурге.
Бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье пройдет 8 сентября.
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