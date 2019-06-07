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07 июня 2019 15:43ММАЛипкин Антон

Боец UFC Попов отказался от денег, которые ему отправил глава Якутии

В субботу российский боец дебютирует в UFC.

Боец UFC Григорий Попов отказался от денег, отправленных ему лично главой Якутии Айсеном Николаевым.

«Поступили 100 тысяч рублей, – сказал Попов в прямом эфире в инстаграме. – Мне от этих людей, ребята, ничего не нужно. Когда мне нужно было финансирование, то эти люди себя проявили. А когда чуть-чуть осталось до боя, так поступать несерьезно.

Лучше эти деньги перенаправить нуждающимся, детям, болеющим ДЦП и онкологией. Мне сейчас эти деньги не нужны».

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Григорий Попов отказался от 100 тысяч, присланных главой Якутии Сегодня вечером, 6 июня, боец UFC Григорий Попов в прямом эфире отказался от денег, отправленных лично Айсеном Николаевым, передаёт Sakhaday. «Поступили 100 тысяч рублей. Мне от этих людей, ребята, ничего не нужно. Когда мне нужно было финансирование, то эти люди себя проявили. А когда чуть-чуть осталось до боя, так поступать несерьезно. Лучше эти деньги перенаправить нуждающимся, детям, болеющим ДЦП и онкологией. Мне сейчас эти деньги не нужны. Люди пиарятся. У меня они заблокированы. Я не нуждаюсь в их поддержке». Напомним, что сегодня Айсен Николаев пожелал Григорию Попову удачи в бою и отправил на его счет 100 000 рублей из личных средств. В комментариях в аккунте главы Якутии отписалась жена Григория Попова: «На какие реквизиты обратно отправить вашу помощь? Будет лучше если вы направите эти средства тем, кто в трудной ситуации. Гриша сейчас своими силами при поддержке друзей подготовился и находится уже там, где будут соревнования». Также друзья Попова напомнили в комментариях, что в феврале спортсмен обращался за помощью, но наткнулся на отказ. Sakhaday.ru #yakutia #якутия #якутск #якутскиеновости #новостиякутии #sakhanews #новости #sakhaday #ufc #григорийпопов #айсенниколаев

Публикация от SAKHADAY Новости Якутии (@sakhaday)

Напомним, в субботу 35-летний Попов на турнире UFC 238 в Чикаго проведет свой первый бой в организации. Его соперником станет Эдди Вайленд.

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