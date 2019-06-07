Боец UFC Попов отказался от денег, которые ему отправил глава Якутии В субботу российский боец дебютирует в UFC.

Боец UFC Григорий Попов отказался от денег, отправленных ему лично главой Якутии Айсеном Николаевым.

«Поступили 100 тысяч рублей, – сказал Попов в прямом эфире в инстаграме. – Мне от этих людей, ребята, ничего не нужно. Когда мне нужно было финансирование, то эти люди себя проявили. А когда чуть-чуть осталось до боя, так поступать несерьезно.

Лучше эти деньги перенаправить нуждающимся, детям, болеющим ДЦП и онкологией. Мне сейчас эти деньги не нужны».

Напомним, в субботу 35-летний Попов на турнире UFC 238 в Чикаго проведет свой первый бой в организации. Его соперником станет Эдди Вайленд.