Боец UFC Попов отказался от денег, которые ему отправил глава Якутии

«Поступили 100 тысяч рублей, – сказал Попов в прямом эфире в инстаграме. – Мне от этих людей, ребята, ничего не нужно. Когда мне нужно было финансирование, то эти люди себя проявили. А когда чуть-чуть осталось до боя, так поступать несерьезно.
Лучше эти деньги перенаправить нуждающимся, детям, болеющим ДЦП и онкологией. Мне сейчас эти деньги не нужны».
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