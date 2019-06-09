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09 июня 2019 06:39ММАСпирин Дмитрий

Попов проиграл свой первый бой в UFC

35-летний российский боец Григорий Попов дебютировал в UFC.

На турнире UFC 238 в Чикаго Попов встретился с Эдди Вайнлэндом.

Американец победил нокаутом в конце второго раунда.

Для Попова этот бой в рамках UFC стал дебютным. Россиянин потерпел второе поражение в профессиональной карьере, также на его счету 13 побед. В активе Уайленда 24 выигранных боя, 13 поражений и 1 ничья.

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