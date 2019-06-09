Попов проиграл свой первый бой в UFC

На турнире UFC 238 в Чикаго Попов встретился с Эдди Вайнлэндом.
Американец победил нокаутом в конце второго раунда.
Для Попова этот бой в рамках UFC стал дебютным. Россиянин потерпел второе поражение в профессиональной карьере, также на его счету 13 побед. В активе Уайленда 24 выигранных боя, 13 поражений и 1 ничья.
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