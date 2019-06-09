Ян победил Риверу на турнире UFC 238

В рамках основного карда турнира UFC 238 в Чикаго россиянин Петр Ян встречался с американцем Джимми Риверой.
Ян доминировал по ходу трехраундового поединка и одержал победу единогласным решением судей.
Для Яна эта победа стала 15-й в карьере и 5-й в UFC, также на счету российского бойца 1 поражение. Ривера потерпел 4-е поражение в 26 поединках.
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