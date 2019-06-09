Ян победил Риверу на турнире UFC 238

Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровень Российский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробки На конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.

Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче? За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усами Российский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигура Известный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.

Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мира Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.

Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета В полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.

Мистер хет-трик и Мистер боль Две суперзвезды мирового футбола – Роналду и Неймар – по-разному начали лето-2019.

Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволен Первая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».