Ян победил Риверу на турнире UFC 238 - Советский спорт
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09 июня 2019 06:45ММАСпирин Дмитрий

Ян победил Риверу на турнире UFC 238

Россиянин Петр Ян одержал очередную победу в смешанных единоборствах.

В рамках основного карда турнира UFC 238 в Чикаго россиянин Петр Ян встречался с американцем Джимми Риверой.

Ян доминировал по ходу трехраундового поединка и одержал победу единогласным решением судей.

Для Яна эта победа стала 15-й в карьере и 5-й в UFC, также на счету российского бойца 1 поражение. Ривера потерпел 4-е поражение в 26 поединках.

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