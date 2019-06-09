Фергюсон одержал в UFC 12-ю победу подряд, одолев Серроне 35-летний американец Тони Фергюсон одержал досрочную победу над Дональдом Серроне на турнире UFC 238.

Фергюсон доминировал на протяжении поединка, а в перерыве между 2 и 3 раундами гематома привела к тому, что правый глаз Серроне полностью закрылся.

По рекомендации врача поединок был остановлен. Тони победил техническим нокаутом.

Тони Фергюсон не проигрывает в смешанных единоборствах с 2012 года: он одержал 12 побед подряд.

Ожидается, что победа позволит Фергюсону стать основным претендентом на титульный бой в легком весе. Его соперником станет либо Хабиб Нурмагомедов, либо Дастин Порье. Этот поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.