Фергюсон одержал в UFC 12-ю победу подряд, одолев Серроне - Советский спорт
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09 июня 2019 07:10ММАСпирин Дмитрий

Фергюсон одержал в UFC 12-ю победу подряд, одолев Серроне

35-летний американец Тони Фергюсон одержал досрочную победу над Дональдом Серроне на турнире UFC 238.

Фергюсон доминировал на протяжении поединка, а в перерыве между 2 и 3 раундами гематома привела к тому, что правый глаз Серроне полностью закрылся.

По рекомендации врача поединок был остановлен. Тони победил техническим нокаутом.

Тони Фергюсон не проигрывает в смешанных единоборствах с 2012 года: он одержал 12 побед подряд.

Ожидается, что победа позволит Фергюсону стать основным претендентом на титульный бой в легком весе. Его соперником станет либо Хабиб Нурмагомедов, либо Дастин Порье. Этот поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

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