Тони Фергюсон: Хабиб, отваливай

«Я побил Серроне. Мое уважение Ковбою и все такое, но не думаю, что он снова проведет со мной поединок. Дана Уайт старается не давать мне чемпионский бой. Но больше это не удастся делать. Хабиб, отваливай», - заявил Фергюсон в интервью TSN.
9 июня Тони Фергюсон одержал досрочную победу над Дональдом Серроне на турнире UFC 238. Эта победа стала для «Эль Кукуя» 12-й кряду.
Ожидается, что он станет соперником победителя титульного поединка Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье.
Ранее бой Фергюсон - Нурмагомедов трижды срывался из-за проблем оппонентов со здоровьем.
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