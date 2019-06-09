Тони Фергюсон: Хабиб, отваливай Американский боец Тони Фергюсон снова бросил вызов Хабибу Нурмагомедову.

«Я побил Серроне. Мое уважение Ковбою и все такое, но не думаю, что он снова проведет со мной поединок. Дана Уайт старается не давать мне чемпионский бой. Но больше это не удастся делать. Хабиб, отваливай», - заявил Фергюсон в интервью TSN.

9 июня Тони Фергюсон одержал досрочную победу над Дональдом Серроне на турнире UFC 238. Эта победа стала для «Эль Кукуя» 12-й кряду.

Ожидается, что он станет соперником победителя титульного поединка Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье.

Ранее бой Фергюсон - Нурмагомедов трижды срывался из-за проблем оппонентов со здоровьем.