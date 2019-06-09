Дональд Серроне – о бое против Фергюсона: Этот поединок ждали все. Простите меня - Советский спорт
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09 июня 2019 18:46ММАГичунцев Артур

Дональд Серроне – о бое против Фергюсона: Этот поединок ждали все. Простите меня

Встреча прошла сегодня, 9 июня.

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне прокомментировал поражение от соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC в Чикаго.

Напомним, Серроне не смог продолжить поединок из-за травмы глаза. Врачи осмотрели его состояние после второго раунда и сообщили арбитру, что спортсмен должен прекратить выступление.

«Этот поединок ждали все. Простите меня. Я не хотел сдаваться и заканчивать бой таким образом. Я лишь просил врачей, чтоб они выпустили воздух.

Да, я согласен, мне не следовало сморкаться. Я, как ветеран, должен был знать об этом. Но что сделано, то сделано. Прошу прощения у всех», – цитирует Серроне MMAJunkie.

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