Макгрегор готов организовать бой между Джастином Бибером и Томом Крузом Канадский певец написал в своем твиттере о готовности выйти в октагон.

Джастин Бибер вызвал на поединок в октагон голливудского актера Тома Круза. Канадец также попросил организовать бой президента UFC Дана Уайта.

«Я хочу бросить вызов Тому Крузу на бой в октагоне. Том, принимай мой вызов, иначе все сочтут, что ты испугался и ты никогда от этого не отмоешься. Кто готов организовать поединок? Дана Уайт?», - написал Бибер в твиттере.

На вызов Бибера ответил ирландский боец Конор Макгрегор.

«Если Том Круз достаточно мужественен для того, чтобы принять этот вызов, то промоушен McGregor Sports and Entertainment проведет поединок. Есть ли для этого у Круза яйца, как в его фильмах? Оставайтесь на связи, чтобы узнать!», — написал Макгрегор.

Позже ирландец вызвал на бой актера Марка Уолберга, у которого он давно хочет отобрать пакет акций в UFC.