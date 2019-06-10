Макгрегор готов организовать бой между Джастином Бибером и Томом Крузом - Советский спорт
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10 июня 2019 07:43ММАСметанникова Дарья

Макгрегор готов организовать бой между Джастином Бибером и Томом Крузом

Канадский певец написал в своем твиттере о готовности выйти в октагон.

Джастин Бибер вызвал на поединок в октагон голливудского актера Тома Круза. Канадец также попросил организовать бой президента UFC Дана Уайта.

«Я хочу бросить вызов Тому Крузу на бой в октагоне. Том, принимай мой вызов, иначе все сочтут, что ты испугался и ты никогда от этого не отмоешься. Кто готов организовать поединок? Дана Уайт?», - написал Бибер в твиттере.

На вызов Бибера ответил ирландский боец Конор Макгрегор.

«Если Том Круз достаточно мужественен для того, чтобы принять этот вызов, то промоушен McGregor Sports and Entertainment проведет поединок. Есть ли для этого у Круза яйца, как в его фильмах? Оставайтесь на связи, чтобы узнать!», — написал Макгрегор.

Позже ирландец вызвал на бой актера Марка Уолберга, у которого он давно хочет отобрать пакет акций в UFC.

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