UFC не будет расформировывать легчайший дивизион

В минувшие выходные на турнире UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул чемпиона в легчайшем весе.
«100% легчайший дивизион останется в UFC. Очевидно, что победа Сехудо показала, что с этим дивизионом все в порядке.
Разве я раньше говорил, что UFC расформирует этот дивизион? Что ж, теперь я официально подтверждаю, что легчайший дивизион останется в UFC», - приводит слова Уайта Bloody Elbow.
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