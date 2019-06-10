UFC не будет расформировывать легчайший дивизион - Советский спорт
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10 июня 2019 13:12ММАСметанникова Дарья

UFC не будет расформировывать легчайший дивизион

Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.

В минувшие выходные на турнире UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул чемпиона в легчайшем весе.

«100% легчайший дивизион останется в UFC. Очевидно, что победа Сехудо показала, что с этим дивизионом все в порядке.

Разве я раньше говорил, что UFC расформирует этот дивизион? Что ж, теперь я официально подтверждаю, что легчайший дивизион останется в UFC», - приводит слова Уайта Bloody Elbow.

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