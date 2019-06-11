Петр Ян: Жду титульного поединка, есть большая вероятность на это

Российский боец смешанного стиля Петр Ян рассказал о планах на будущее.
«Сейчас точно будем отдыхать. Месяц подлечимся. Организм устал в таком темпе. Пять весогонок по 8 кг, перелеты, акклиматизации. Но будем ждать информации, насколько она стоящая.
Пообщались с менеджерами: либо ждем титульного боя, а у этого очень большая вероятность, либо поединки с громкими именами. Буду дальше доказывать, что заслуживаю шанс подраться за пояс», – цитирует россиянина Sports.ru.
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