Петр Ян: Жду титульного поединка, есть большая вероятность на это Напомним, уроженец Дудинки провел в UFC 5 боев и одержал 5 побед.

Российский боец смешанного стиля Петр Ян рассказал о планах на будущее.

«Сейчас точно будем отдыхать. Месяц подлечимся. Организм устал в таком темпе. Пять весогонок по 8 кг, перелеты, акклиматизации. Но будем ждать информации, насколько она стоящая.

Пообщались с менеджерами: либо ждем титульного боя, а у этого очень большая вероятность, либо поединки с громкими именами. Буду дальше доказывать, что заслуживаю шанс подраться за пояс», – цитирует россиянина Sports.ru.