Ян поднялся с девятого на четвертое место в рейтинге UFC - Советский спорт
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11 июня 2019 19:51ММАСметанникова Дарья

Ян поднялся с девятого на четвертое место в рейтинге UFC

Российский боец Петр Ян улучшил свои показатели в рейтинге UFC.

Как сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил», Петр Ян поднялся на четвертое место в рейтинге UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг).

В прошлые выходные Ян одержал победу на турнире UFC 238, победив единогласным решением судей Джимми Риверу. Россиянин перед этим поединком был на девятом месте, а Ривера – на седьмом.

Петр Ян дебютировал в UFC в 2018 году и за это время провел пять боев, одержав во всех победу. Напомним, что чемпионом UFC в легчайшем весе является Генри Сехудо.

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