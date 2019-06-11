Ян поднялся с девятого на четвертое место в рейтинге UFC Российский боец Петр Ян улучшил свои показатели в рейтинге UFC.

Как сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил», Петр Ян поднялся на четвертое место в рейтинге UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг).

В прошлые выходные Ян одержал победу на турнире UFC 238, победив единогласным решением судей Джимми Риверу. Россиянин перед этим поединком был на девятом месте, а Ривера – на седьмом.

Петр Ян дебютировал в UFC в 2018 году и за это время провел пять боев, одержав во всех победу. Напомним, что чемпионом UFC в легчайшем весе является Генри Сехудо.