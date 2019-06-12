Нурмагомедов намекнул на повторный бой с Макгрегором Российский боец 6 октября 2018 года победил ирландца и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Хабиб Нурмагомедов намекнул на возможный реванш с Конором Макгрегором, которого победил 6 октября техническим нокаутом в четвертом раунде.

«Мы еще не закончили то, что было 6 октября. Я не скажу, что сейчас начало этого, скорее, примерно такая середина. У нас впереди немало боев. Мы планируем еще больше писать историю и доказывать, что мы можем достичь определенных успехов», - сказал россиянин на своем YouTube-канале.

Следующий бой дагестанец проведет 7 сентября против Дастина Порье на турнире UFC в Абу-Даби. В крайнем поединке Порье победил соотечественника Макса Холлоуэя, а Нурмагомедов в октябре 2018 года защитил титул в бою против ирландца Конора Макгрегора.