Нурмагомедов и Порье провели первую встречу перед боем 7 сентября (видео) Поединок состоится в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые встретился с временным чемпионом дивизиона и своим будущим соперником американцем Дастином Порье.

Перед запланированной пресс-конференцией, которая состоялась в Лондоне, бойцы провели дуэль взглядов, после которой уважительно пожали друг другу руки.

Напомним, бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Для 30-летнего российского бойца эта защита титула станет второй после победы над ирландцем Конором Макгегором в октябре прошлого года.

30-летний Порье стал временным чемпионом после победы над Максом Холлоуэем из США в апреле этого года. На его счету 20 боев в UFC, в которых он одержал 15 побед при четырех поражениях, а еще один поединок признан несостоявшимся.