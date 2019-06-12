Хабиб Нурмагомедов: Я уважаю Порье как человека и как бойца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Лондоне, посвященной предстоящему бою с американцем Дастином Порье, рассказал о том, как относится к своему сопернику.
«Я уважаю Порье как человека и как бойца, – приводит ТАСС слова 30-летнего Нурмагомедова. – Он победил большое количество крепких соперников, его бокс произвел на меня хорошее впечатление».
Напомним, бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Отметим, что в апреле 30-летний Порье стал временным чемпионом легкого дивизиона UFC после победы над Максом Холлоуэем из США.
Нурмагомедову предстоит вторая защита чемпионского пояса, который он завоевал в апреле 2018 года и впервые защитил в октябре в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
Добавим, что во время дуэли взглядов в рамках пресс-конференции бойцы уважительно пожали друг другу руки.
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