Хабиб Нурмагомедов: Переведу Фергюсона в партер, после чего завершу дело

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов – о возможном поединке против представителя США Тони Фергюсона.
«Тони думает, что я буду драться с ним в стойке, как это делали его предыдущие оппоненты. Ни за что в жизни! Этот парень худой в талии, так что я переведу его в партер и лишу сил, после чего завершу дело.
Да, я согласен, Фергюсон давно заслужил право провести бой за титул чемпиона. Надеюсь, наша встреча состоится. Но если он не хочет ждать до конца года, то пусть подерется с Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби», – приводит слова Нурмагомедова ESPN.
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