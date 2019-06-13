Хабиб Нурмагомедов: Переведу Фергюсона в партер, после чего завершу дело 7 сентября уроженец Дагестана проведет бой против американца Дастина Порье.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов – о возможном поединке против представителя США Тони Фергюсона.

«Тони думает, что я буду драться с ним в стойке, как это делали его предыдущие оппоненты. Ни за что в жизни! Этот парень худой в талии, так что я переведу его в партер и лишу сил, после чего завершу дело.

Да, я согласен, Фергюсон давно заслужил право провести бой за титул чемпиона. Надеюсь, наша встреча состоится. Но если он не хочет ждать до конца года, то пусть подерется с Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби», – приводит слова Нурмагомедова ESPN.