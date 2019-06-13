Фергюсон дал прогноз на бой Нурмагомедова и Порье (видео) - Советский спорт
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13 июня 2019 19:23ММАГичунцев Артур

Фергюсон дал прогноз на бой Нурмагомедова и Порье (видео)

Встреча пройдет 7 сентября на турнире в Абу-Даби.

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Дастином Порье.

«У Дастина хороший бокс, тяжелые руки, но ему нельзя прижиматься клетке. Когда ты это делаешь, Хабиб начинает давить, переводит тебя в партер, и просто разносит. Думаю, так и пройдет этот поединок.

Будь я на месте Дастина, то бросил бы Хабиба, и побил бы его, как в самбо», – заявил Фергюсон.

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