Хабиб Нурмагомедов: Не люблю победы из-за славы, внимания и денег Не просите Нурмагомедова о сэлфи – ему не нравится.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что ему не нравится внимание со стороны публики.

– Я люблю соревноваться и тренировать, но если говорить о чувствах после победы, то тут другая ситуация. Я не получаю удовольствия. Я уже не могу просто пройтись по улице. Сразу подбегают люди, просят сэлфи, хотят пообщаться. Мне такое не нравится. Устал. Поэтому я не люблю победы. Они приносят деньги, внимание и славу, – приводит слова Нурмагомедова BT Sport.

В смешанных единоборствах 30-летний россиянин одержал 27 побед в 27 боях. Его следующий поединок против Дастина Порье намечен на 7 сентября.