Дастин Порье: Победа над Хабибом сделает меня лучшим легковесом в истории Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал свой предстоящий бой против Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, победив Хабиба, я бы зарекомендовал себя как лучший легковес, который когда-либо дрался в UFC.

Если я побью парня, который никогда не проигрывал в 27 боях, то можно будет с уверенностью говорить, что я лучший боец легкого дивизиона в истории. Я хочу, чтобы это было моим наследием», – сказал Порье.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.