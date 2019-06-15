Дастин Порье: Победа над Хабибом сделает меня лучшим легковесом в истории - Советский спорт
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15 июня 2019 19:01ММАСпирин Дмитрий

Дастин Порье: Победа над Хабибом сделает меня лучшим легковесом в истории

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал свой предстоящий бой против Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, победив Хабиба, я бы зарекомендовал себя как лучший легковес, который когда-либо дрался в UFC.

Если я побью парня, который никогда не проигрывал в 27 боях, то можно будет с уверенностью говорить, что я лучший боец легкого дивизиона в истории. Я хочу, чтобы это было моим наследием», – сказал Порье.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.

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