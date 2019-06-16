Кормье не исключил, что бой-реванш с Миочичем станет для него последним в ММА

«Не раз говорил уже о том, что буду драться до того момента, пока мне не исполнится 40 лет. Если все так и пойдет, то поединок с Миочичем станет последним в моей профессиональной карьере. Но не исключаю, что могу провести еще много хороших боев», - сказал Кормье, чьи слова цитируетBJPenn.
Напомним, что Кормье в марте исполнилось 40 лет. За свою карьеру в ММА он провел 24 поединка, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение. Еще одна схватка носит статус «несостоявшейся».
Свой последний бой Кормье провел 4 ноября на турнире UFC 230 против Деррика Льюиса и победил сабмишеном во втором раунде.
Кормье и Миочич уже встречались в клетке. В июле 2018 года Кормье его нокаутировал и отобрал титул в тяжелом весе. На данный момент Даниэль возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
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