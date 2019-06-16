Фергюсон встретится с победителем боя Нурмагомедов – Порье

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что американец Тони Фергюсон может встретиться с победителем объединительного поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
– В сентябре Хабиб бьется с Дастином Порье в Абу-Даби. Дальше я не знаю, посмотрим. Тони Фергюсон только что одержал отличную победу над Дональдом Серроне, и я предполагаю, что он будет следующим, – передает слова Уайта LVSportsBiz.
На счету Фергюсона 25 побед в 28 поединках.
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