Боец из Казахстана Рахмонов близок к подписанию контракта с UFC 28 июня ему предстоит бой против бразильца Тьяго Ласерда.

Чемпион М-1 Global в полусредней весовой категории Шавкат Рахмонов подтвердил слухи о возможном переходе в UFC.

«Предложения от UFC уже поступали. К сожалению, в тот момент я готовился к титульному бою в M-1 Global. Я четыре года шёл к этому бою, и было бы неправильно отказаться от него. По условиям контракта я должен провести хотя бы одну защиту, после чего я уже смогу перейти в UFC», – цитирует Рахмонова Life.ru.

За всю карьеру в ММА 24-летний боец из Казахстана провел 11 боев и одержал 11 побед.