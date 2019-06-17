Боец из Казахстана Рахмонов близок к подписанию контракта с UFC - Советский спорт
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17 июня 2019 14:27ММАГичунцев Артур

Боец из Казахстана Рахмонов близок к подписанию контракта с UFC

28 июня ему предстоит бой против бразильца Тьяго Ласерда.

Чемпион М-1 Global в полусредней весовой категории Шавкат Рахмонов подтвердил слухи о возможном переходе в UFC.

«Предложения от UFC уже поступали. К сожалению, в тот момент я готовился к титульному бою в M-1 Global. Я четыре года шёл к этому бою, и было бы неправильно отказаться от него. По условиям контракта я должен провести хотя бы одну защиту, после чего я уже смогу перейти в UFC», – цитирует Рахмонова Life.ru.

За всю карьеру в ММА 24-летний боец из Казахстана провел 11 боев и одержал 11 побед.

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