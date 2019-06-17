Глава UFC не исключил проведение боя между Бибером и Крузом

Канадский певец Джастин Бибер и американский актер Том Круз могут провести бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщил глава организации Дана Уайт.
Напомним, что Бибер вызвал Круза на бой, но позже намекнул, что жалеет о своем решении.
– До сих пор не понимаю, серьезно ли это. Все говорят об этом, но Джастин не связывался со мной. Не исключаю, что у Бибера есть какие-то претензии к Тому Крузу. Сомневаюсь, что Круз хочет драться с Джастином. Я не думаю, что 56-летний хочет драться с кем-либо. Но если это желание обоюдное, то мы можем поговорить, – сказал Уайт в интервью LVSportsBiz.
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