Глава UFC не исключил проведение боя между Бибером и Крузом - Советский спорт
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17 июня 2019 23:16ММАКоноплев Александр

Глава UFC не исключил проведение боя между Бибером и Крузом

UFC может снова всех удивить.

Канадский певец Джастин Бибер и американский актер Том Круз могут провести бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщил глава организации Дана Уайт.

Напомним, что Бибер вызвал Круза на бой, но позже намекнул, что жалеет о своем решении.

– До сих пор не понимаю, серьезно ли это. Все говорят об этом, но Джастин не связывался со мной. Не исключаю, что у Бибера есть какие-то претензии к Тому Крузу. Сомневаюсь, что Круз хочет драться с Джастином. Я не думаю, что 56-летний хочет драться с кем-либо. Но если это желание обоюдное, то мы можем поговорить, – сказал Уайт в интервью LVSportsBiz.

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