Уайт подписал десятилетний контракт с UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт продлил контракт с организацией. Новое соглашение подписано на 10 лет.
– Только что я подписал контракт с UFC на 10 лет, – приводит слова 49-летнего бизнесмена MMA Junkie.
Уайт руководит организацией с 2001 года.
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