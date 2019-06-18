Уайт подписал десятилетний контракт с UFC - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 июня 2019 00:36ММАКоноплев Александр

Уайт подписал десятилетний контракт с UFC

Уайт проработает до 2029 года.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт продлил контракт с организацией. Новое соглашение подписано на 10 лет.

– Только что я подписал контракт с UFC на 10 лет, – приводит слова 49-летнего бизнесмена MMA Junkie.

Уайт руководит организацией с 2001 года.

02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
15/06 11:00Хоккей
Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
17/06 13:00Футбол
Нижний пережил матч сборной, Лунев – дебошир, а Новосельцеву нужны только деньги. Анонс «ССФ»Во вторник, 18 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
17/06 09:00Футбол
Алексей и Антон Миранчуки: Никогда не просили Черчесова выпустить нас вдвоемНаш корреспондент встретился с братьями-близнецами в Турции, куда ведущие полузащитники «Локомотива» и сборной России заглянули после утомительного сезона.
17/06 15:00Футбол
Евроремонт для шестерки. Какое усиление нужно российским клубам-участникам еврокубков11 июня в России открылось трансферное окно, которое захлопнется только 2 сентября. Мы проанализировали, какие позиции в первую очередь нужно укрепить российским участникам еврокубков.
16/06 01:01Футбол
ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Краснодар» стартуют раньше остальныхКак и где следить за ярким предсезонным турниром.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
15/06 07:00Хоккей
Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крутМы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
17/06 12:30Хоккей
«Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен ЯрославлюСвитов будет заниматься воспитанием молодежи.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
14/06 14:29Хоккей
Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова Оба его сына – 15-летний Арсений и 18-летний Максим – могут быть виновны в убийстве матери. Младший задержан в качестве подозреваемого, старший в больнице.   
16/06 05:59Футбол
Барриос круче Паредеса! У Аргентины почти не было шансов против КолумбииКоманда двух Лионелей – Месси и нового главного тренера Скалони – стартовала на 46-м Кубке Америки с поражения от колумбийцев  
17/06 11:45Футбол
«Он мог утопить людей в болоте». Илье Цымбаларю – 50, и он с намиЧитайте новую запись в нашем уникальном блоге болельщика. Сегодня – день рождения Ильи Цымбаларя. Ему могло бы исполниться 50 лет.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
Новости
01:36 Футбол Зинченко побывал в Москве (фото)
01:25 Футбол Воспитанник «ПСЖ» прошел медосмотр в «Спартаке»
01:18 Футбол На Украине недовольны разговорами футболистов молодежки на русском языке
01:07 Футбол «Краснодар» по-прежнему хочет разорвать контракт с Мамаевым
00:58 Футбол Нойштедтер может перейти в «Бешикташ»
00:49 Футбол В «Динамо» пообещали еще два-три трансфера
00:36 ММА Уайт подписал десятилетний контракт с UFC
00:26 Футбол Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки
00:18 Футбол Германия обыграла Данию на молодежном ЧЕ. Левин остался в запасе
00:13 Футбол Мхитарян сыграл свадьбу в монастыре
00:07 Футбол «Барселона» готова вернуть Неймара после извинений
23:56 Баскетбол Видео: на чемпионском параде «Торонто» прозвучали выстрелы
23:38 Футбол «Спартак» представил нового директора по связям с общественностью
23:30 Футбол «Барселона» и «Атлетико» не смогли купить Виллиана
23:16 ММА Глава UFC не исключил проведение боя между Бибером и Крузом
22:52 Футбол Виллаш-Боаш намерен приобрести Рондона
22:41 Футбол Лунин будет вторым вратарем «Реала»
22:34 Футбол Евгений Хачериди: Ракицкий? Я вряд ли бы перешел в «Зенит»
22:29 Хоккей Хоккеист «Сочи» дважды отказался от белорусского гражданства
22:15 Футбол Семак побывал на «Вечернем Урганте»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика