Реванш между Гончаровым и Джонсоном состоится в Краснодаре на турнире ACA 97

Напомним, что в первом поединке спортсмены не смогли выявить победителя, так как судьи остановили бой и признали его «несостоявшимся». Причиной такого решения стало непредумышленное попадание пальцем в глаз в третьем раунде со стороны Евгения.
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