Тренер Порье сообщил об изменениях в подготовке к бою с Нурмагомедовым

Тренер Фил Драу, работающий с Порье, рассказал об изменениях в тренировках для противодействия тейкдаунам Нурмагомедова.
«Дастин очень вынослив. Он также обладает достаточной силой удара для нокаута.
Нурмагомедов же грепплел, который любит изматывать своего соперника. Нам надо быть успешными в клинче и уметь выбираться из него. Для этого мы работаем над бедрами и спиной, чтобы контролировать клинч и не позволять переводить Дастина на настил», - приводит слова тренера The Schmo.
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