Тренер Порье сообщил об изменениях в подготовке к бою с Нурмагомедовым - Советский спорт
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18 июня 2019 13:34ММАСметанникова Дарья

Тренер Порье сообщил об изменениях в подготовке к бою с Нурмагомедовым

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Тренер Фил Драу, работающий с Порье, рассказал об изменениях в тренировках для противодействия тейкдаунам Нурмагомедова.

«Дастин очень вынослив. Он также обладает достаточной силой удара для нокаута.

Нурмагомедов же грепплел, который любит изматывать своего соперника. Нам надо быть успешными в клинче и уметь выбираться из него. Для этого мы работаем над бедрами и спиной, чтобы контролировать клинч и не позволять переводить Дастина на настил», - приводит слова тренера The Schmo.

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