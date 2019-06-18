Россиянка Джоджуа проведет дебютный бой в UFC 7 сентября в Абу-Даби - Советский спорт
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18 июня 2019 13:44ММАСметанникова Дарья

Россиянка Джоджуа проведет дебютный бой в UFC 7 сентября в Абу-Даби

Главным боем на UFC в Абу-Даби станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Российский боец Лиана Джоджуа проведет дебютный бой в UFC 7 сентября в Абу-Даби. Соперницей россиянки станет канадка Сара Морас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды Джоджуа.

Джоджуа подписала контракт с UFC в марте 2019 года. На счету 24-летней россиянки 7 побед (1 – нокаутом) и два поражения. У 31-летней канадки 5 побед (2 – нокаутом) и пять поражений.

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