Россиянка Джоджуа проведет дебютный бой в UFC 7 сентября в Абу-Даби

Российский боец Лиана Джоджуа проведет дебютный бой в UFC 7 сентября в Абу-Даби. Соперницей россиянки станет канадка Сара Морас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды Джоджуа.
Джоджуа подписала контракт с UFC в марте 2019 года. На счету 24-летней россиянки 7 побед (1 – нокаутом) и два поражения. У 31-летней канадки 5 побед (2 – нокаутом) и пять поражений.
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