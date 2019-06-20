Сехудо пропустит 4-5 месяцев после операции

Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММА Хедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.

Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео) В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос» Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.

Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

«Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен Ярославлю Свитов будет заниматься воспитанием молодежи.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета В полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.