Сехудо пропустит 4-5 месяцев после операции - Советский спорт
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20 июня 2019 11:30ММАСпирин Дмитрий

Сехудо пропустит 4-5 месяцев после операции

Чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем дивизионах Генри Сехудо перенес операцию на плече.

Боец сможет вернуться к активным тренировкам только через 4-5 месяцев.

Сехудо стал чемпионом в двух дивизионах на турнире UFC 238, победив техническим нокаутом Марлона Мораеса.

В смешанных единоборствах Сехудо одержал 15 побед и потерпел 2 поражения.

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