Сехудо пропустит 4-5 месяцев после операции

Боец сможет вернуться к активным тренировкам только через 4-5 месяцев.
Сехудо стал чемпионом в двух дивизионах на турнире UFC 238, победив техническим нокаутом Марлона Мораеса.
В смешанных единоборствах Сехудо одержал 15 побед и потерпел 2 поражения.
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