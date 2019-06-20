Нурмагомедов начнет подготовку к поединку с Порье в начале июля

В Сан-Хосе он будет готовиться к предстоящему поединку с Дастином Порье.
Напомним, бой Нурмагомедов — Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
В активе Порье - 25 побед и 5 поражений в ММА. На счету Нурмагомедова - 27 побед.
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