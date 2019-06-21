Бибер согласился провести поединок с Крузом в UFC Канадец вызвал на бой 56-летнего актера.

Известный певец Джастин Бибер готов провести бой с актером Томом Крузом, сообщает «Газета.Ru».

26-летний канадец вызвал на поединок 56-летнего американца в сообщении в социальной сети, позже назвав это шуткой. Теперь же бой действительно может состояться в рамках одного из турниров UFC. Представители промоушена уже связались с агентом Бибера Скутером Брауном для обсуждения возможного поединка.

Отметим, что главный герой серии фильмов «Миссия невыполнима» находится в отличной для его возраста физической форме. Все трюки в фильмах Круз выполняет сам.

Ранее о возможности проведении боя между Бибером и Крузом высказывался глава UFC Дана Уайт.