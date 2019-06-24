Брат Нурмагомедова снялся с турнира UFC в Абу-Даби - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 июня 2019 01:57ММАГичунцев Артур

Брат Нурмагомедова снялся с турнира UFC в Абу-Даби

Об этом чемпион организации сообщил в своем Instagram.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат – Абубакар – не выступит на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет 7 сентября.

«Дата дебюта в UFC для Абубакара Нурмагомедова переносится с турнира в Абу-Даби на турнир в Москве, который пройдет приблизительно в ноябре (еще не точная информация). Мы с командой сделали все, чтобы он выступил вместе с нами на UFC 242, но хирургическое вмешательство на руке не позволяет ему восстановится к сентябрю.

Как Абубакар Нурмагомедов сам говорит, это ему не помешает быть рядом и крепко держать знаменитую Папаху», – написал Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, этой осенью уроженец Дагестана проведет защиту чемпионского титула в бою с американцем Дастином Порье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дата дебюта в @ufc @abubakar_nurmagomedov с #ufcAbuDhabi переносится на #ufcMoscow который пройдёт приблизительно в ноябре ( ещё не точная информация ) Мы с командой сделали все, чтоб он выступил с нами на #ufc242 но хирургическое вмешательство на руке, не позволяет ему восстановится к сентябрю. Как @abubakar_nurmagomedov сам говорит, это ему не помешает быть рядом и крепко держать знаменитую Папаху 👊 #братья #честь #папаха @nibk_brakes

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

20/06 18:00Хоккей
Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеистыМеньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
23/06 21:05Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
24/06 00:19Футбол
Месси остается. Команда подарила ему на день рождения плей-офф Кубка АмерикиАргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе.
22/06 17:29Футбол
Возвращение Реброва и велосипедист Понсе. «Спартак» разгромил «Сочи»«Советский спорт» о победе «Спартака» в первом контрольном матче.
23/06 15:10Хоккей
Ярославль жжет! Итоги рекордного для россиян драфта НХЛНа драфте выбрали восемь воспитанников «Локомотива» – это больше, чем игроков из Чехии.
23/06 18:52Теннис
В двух шагах от Топ-10. Даниил Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
23/06 16:15Футбол
Почему на историю с футболками грузинских футболистов не надо реагироватьСпорт должен оставаться вне политики. Главный редактор «Советского спорта» объясняет свою позицию.
22/06 22:00Футбол
Паулу Соуза: Хочу, чтобы моя команда играла в поэтический футбол  Главный тренер «Бордо» Паулу Соуза рассказал о том, почему теперь игроки французского клуба завтракают на базе, зачем специалисту важно узнать город и его жителей м почему в команде нужны романтики.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
23/06 07:00Хоккей
Не превратить культовое противостояние в бодягу!Предлагаемые календарем КХЛ 6 матчей в регулярке ЦСКА против СКА – перебор.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
23/06 21:42Футбол
Ахрик Цвейба: Акция грузинских игроков отвратительнаИзвестный в прошлом защитник сборных СССР и России, а также тбилисского «Динамо» прокомментировал решение игроков нескольких грузинских клубов выйти на матчи национального чемпионата в «антиоккупационных» футболках.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
21/06 14:54Хоккей
Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чащеОтличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА.
Новости
01:57 ММА Брат Нурмагомедова снялся с турнира UFC в Абу-Даби
01:38 Футбол Лионель Месси: Победа над сборной Катара придаст уверенности нашей команде
01:20 Футбол Полузащитник «Реал Сосьедада» может перейти в «Барселону»
01:01 Хоккей Павел Буре: Подколзин – еще юниор, ему только предстоит сделать шаг вперед
00:47 Футбол Сборная Германии вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы
00:37 Футбол «Мальорка» пробилась в примеру, обыграв по сумме двух матчей «Депортиво»
00:22 Футбол Президент «Баварии» заявил о готовности приобрести Сане
00:06 Футбол Сборная Колумбии победила Парагвай и вышла в плей-офф Кубка Америки
23:59 Футбол Сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки, обыграв команду Катара
23:41 Футбол Артем Дзюба: Наконец-то Лунев все признал
23:28 Футбол «Барселона» не будет подписывать контракт с Дани Алвесом
23:11 Футбол Медведев прибыл на сбор «Зенита» в Австрии (фото)
22:55 Футбол Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора»
22:38 Футбол Андрей Лунев: Не советую бросать вызов Дзюбе, он нереально крут (видео)
22:21 Легкая атлетика Соколова выиграла золотую медаль на Европейских играх в Минске
22:09 Футбол 24 июня Мурило присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии
21:53 Футбол Сенегал обыграл Танзанию на Кубке африканских наций
21:45 Футбол Джикия получил награду «Золотой гладиатор»
21:40 Футбол Отступные в контракте Фелиша с «Атлетико» – 350 миллионов евро
21:21 Бокс Валуев опроверг новости об онкологии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика