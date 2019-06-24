Брат Нурмагомедова снялся с турнира UFC в Абу-Даби Об этом чемпион организации сообщил в своем Instagram.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат – Абубакар – не выступит на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет 7 сентября.

«Дата дебюта в UFC для Абубакара Нурмагомедова переносится с турнира в Абу-Даби на турнир в Москве, который пройдет приблизительно в ноябре (еще не точная информация). Мы с командой сделали все, чтобы он выступил вместе с нами на UFC 242, но хирургическое вмешательство на руке не позволяет ему восстановится к сентябрю.

Как Абубакар Нурмагомедов сам говорит, это ему не помешает быть рядом и крепко держать знаменитую Папаху», – написал Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, этой осенью уроженец Дагестана проведет защиту чемпионского титула в бою с американцем Дастином Порье.