Брат Нурмагомедова снялся с турнира UFC в Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат – Абубакар – не выступит на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет 7 сентября.
«Дата дебюта в UFC для Абубакара Нурмагомедова переносится с турнира в Абу-Даби на турнир в Москве, который пройдет приблизительно в ноябре (еще не точная информация). Мы с командой сделали все, чтобы он выступил вместе с нами на UFC 242, но хирургическое вмешательство на руке не позволяет ему восстановится к сентябрю.
Как Абубакар Нурмагомедов сам говорит, это ему не помешает быть рядом и крепко держать знаменитую Папаху», – написал Хабиб Нурмагомедов.
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