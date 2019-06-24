Макгрегор может завершить карьеру Президент UFC Дана Уайт рассказал о будущем Конора Макгрегора.

«Мы с Конором находимся в хороших отношениях. Как только он будет готов вернуться, мы его примем. Когда это произойдет? Я не знаю.

Макгрегор зарабатывает тонны денег. Он стоит перед выбором: уйти из боев навсегда или отступить в сторону и выбрать себе соперника», — приводит слова президента UFC Las Vegas Review-Journal.

Конор Макгрегор в своем последнем бою в октябре 2018 года досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.