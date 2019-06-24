Макгрегор может завершить карьеру

«Мы с Конором находимся в хороших отношениях. Как только он будет готов вернуться, мы его примем. Когда это произойдет? Я не знаю.
Макгрегор зарабатывает тонны денег. Он стоит перед выбором: уйти из боев навсегда или отступить в сторону и выбрать себе соперника», — приводит слова президента UFC Las Vegas Review-Journal.
Конор Макгрегор в своем последнем бою в октябре 2018 года досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.
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