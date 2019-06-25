Ян может возглавить турнир UFC в Москве - Советский спорт
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25 июня 2019 16:29ММАГичунцев Артур

Ян может возглавить турнир UFC в Москве

Об этом сообщает ТАСС.

Российский боец смешанного стиля Петр Ян может стать участником главного поединка на турнире UFC, который пройдет 9 ноября в Москве.

Также сообщается, что спортсмен травмирован и перенес операцию, но к поединку этой осенью он вернется в строй.

«Петр травмировал локоть еще два месяца назад. Он терпел, чтобы сделать операцию после боя», – сказал менеджер бойца Саят Абдрахманов.

Напомним, Ян провел в UFC пять боев и одержал пять побед.

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