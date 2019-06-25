Бой Бибера и Круза может принести рекордную прибыль

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что возможный поединок между канадским певцом Джастином Бибером и американским киноактером Томом Крузом станет самым прибыльным в истории единоборств, передает «Газета.Ru».
– Подозреваю, что этот поединок принес бы нам самую большую прибыль в истории. Он бы побил рекорд по Pay-Per-View, – сказал Уайт.
Pay-Per-View – сервис, позволяющий смотреть платные трансляции в прямом эфире.
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