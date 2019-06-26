Макгрегор может посетить бой Нурмагомедов - Порье - Советский спорт
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26 июня 2019 11:40ММАСпирин Дмитрий

Макгрегор может посетить бой Нурмагомедов - Порье

Президент UFC Дана Уайт считает, что присутствие ирландского бойца Конора Макгрегора не вызовет проблем на турнире с участием Хабиба Нурмагомедова.

Уайт отметил, что, несмотря на сложные отношения между двумя спортсменами, он положительно смотрит на возможное появление Макгрегора на турнире в качестве гостя.

«Убежден, что в этом регионе многие любят Конора. Понимаю, что некоторые вещи они воспринимают очень серьезно, но Хабиб тот поединок выиграл, а все сказанное до этого — всего лишь треш-ток», — цитирует Уайта ESPN.

Турнир UFC 242 пройдет в Абу-Даби 7 сентября. Нурмагомедову предстоит защитить пояс чемпиона UFC в легком весе в поединке с обладателем временного титула Дастина Порье.

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