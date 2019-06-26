Александр Бутенко: Хабиб сделает свое дело в бою с Порье, все решит его отменная борьба Встреча состоится 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Бывший чемпион M-1 Challenge в легком весе и Александр Бутенко дал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

«Хабиба я знаю лично, тренировался вместе с ним, отношусь к нему с большим уважением. В этом бою я, как обычно, буду болеть за своего, а свои для меня все россияне и украинцы. Порье я не знаю, поэтому болеть за него не буду.

Думаю, Хабиб в этом бою, как всегда, сделает свое дело, а все решит его отменная борьба. Соперник все же очень опасный. У Порье быстрые руки, он хорошо двигается, но думаю, что Хабиб с ним справится», – приводит слова Бутенко «Чемпионат».

Отметим, что Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе, а Порье – обладателем временного титула.