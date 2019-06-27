Боец UFC арестован за двойное убийство Устроивший аварию с двумя погибшими боец ММА может получить серьезный тюремный срок.

Ветеран UFC Десмонд Грин был арестован и заключен в тюрьму за инцидент почти годовой давности - он устроил крупную автомобильную аварию с двумя погибшими.

Бойцу предъявлены 20 обвинений, среди которых два - в непредумышленном убийстве в состоянии алкогольного опьянения / наркотической интоксикации, четыре обвинения в непредумышленном нанесении тяжких телесных повреждений в состоянии алкогольного опьянения / наркотической интоксикации, обвинение в хранении кокаина и вождении транспортного средства после лишения водительских прав, и другие.

В случае, если вина Грина будет доказана, его ждет длительное заключение - во Флориде за непредумышленное убийство минимальный срок - 4 года тюрьмы.