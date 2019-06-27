Харитонов сообщил о переговорах с Fight Nights по бою с Александром Емельяненко - Советский спорт
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27 июня 2019 17:13ММАГичунцев Артур

Харитонов сообщил о переговорах с Fight Nights по бою с Александром Емельяненко

Ранее президент организации Камил Гаджиев заявил, что готов заплатить каждому бойцу за этот поединок по 10 млн рублей.

Россиянин Сергей Харитонов заявил телеканалу «Матч ТВ» о начале переговоров по организации поединка с соотечественником Александром Емельяненко.

«Мы созвонились с Камилом, есть определенные договоренности на переговоры. Мой друг общается с Камилом. Сейчас они утрясают все ситуации. Если они договорятся, то поединок состоится», – цитирует Харитонова «Матч ТВ».

Отметим, что Харитонов связан контрактом с Bellator. 24 августа ему предстоит повторный поединок против американца Мэтта Митриона.

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