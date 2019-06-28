Президент UFC высказался о возможном поединке между Бибером и Крузом Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможном поединке между канадским поп-исполнителем Джастином Бибером и американским актером Томом Крузом.

- Послушайте, если я смогу устроить этот бой, я бы бросил на организацию все силы. У этого боя был бы самый большой pay-per-view в истории.

Правда ли, что со мной связывались, чтобы организовать этот бой? Это правда. Как бы безумно это ни звучало, это правда. Я не хочу называть никаких имен, но я был дома в воскресенье, и мне позвонили два серьезных человека. Они говорили мне, что бой может состояться, что это может стать реальностью. Я такой: «Не может этого быть, это невозможно. Но если это случится, перезвони мне. Я в игре», - приводит слова Уайта «Газета.Ru» со ссылкой на MMA Junkie.

Ранее глава UFC отмечал, что готов провести трехсторонние переговоры с Бибером и Крузом.

Напомним, что 26-летний канадец вызвал на поединок 56-летнего американца в сообщении в социальной сети, позже назвав это шуткой. Теперь же бой действительно может состояться в рамках одного из турниров UFC.

Представители промоушена уже связались с агентом Бибера Скутером Брауном для обсуждения возможного поединка.