Джуниор дос Сантос: Не могу сказать, что мощь Нганноу меня удивила - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 июня 2019 10:37ММА

Джуниор дос Сантос: Не могу сказать, что мощь Нганноу меня удивила

Бразилец Джуниор дос Сантос прокомментировал поражение от француза камерунского происхождения Фрэнсиса Нганноу на турнире UFC on ESPN 3.

- Никогда не знаешь, что случится в бою. Это же драка. Самый тяжелый вид спорта в мире. Но я не могу сказать, что мощь Нганноу меня удивила, - приводит слова дос Сантоса «Газета.Ru» со ссылкой на bjpenn.com.

Напомним, что поединок продлился 1 минуту и 10 секунд, завершившись техническим нокаутом бразильца в первом раунде.

19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
28/06 08:30Хоккей
Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо!
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
30/06 09:51ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
28/06 10:00Футбол
Победа Бразилии, продажа Черышева и дом Шараповой. Главное за суткиРассказываем о главных событиях последних часов – вдруг вы пропустили что-то важное.
29/06 09:00Футбол
Василий Павлов: Да, играю на Украине, никаких проблем нетЕдинственный российский легионер чемпионата Украины готовится к своему второму сезону в одесском «Черноморце».
28/06 12:30Футбол
Анзор Кавазашвили: Вызвал бы на дуэль за такой лимитПрославленный советский вратарь, по традиции, остро высказался о последних важных событиях в нашем футболе.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
28/06 17:00Футбол
Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу?«Атлетико» вот-вот заплатит 126 миллионов евро за португальского вундеркинда Жоау Фелиша, «Барселона» готовит суперобмен с целью вернуть из «ПСЖ» Неймара, грандиозные трансферные задачи на лето поставил перед собой «Реал». А что там с балансом? Кто в плюсе, а кто в больших минусах?
27/06 21:15Футбол
Захват с юга: «Краснодар» вслед за «Ростовом» обыграл московского грандаВо втором матче предсезонного турнира в Австрии «быки» взяли верх над ЦСКА
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
29/06 12:00Футбол
Олег Веретенников: Моему первому тренеру так и не присвоили звание заслуженногоЛучший бомбардир в истории элитного российского дивизиона (143 гола), многолетний лидер волгоградского «Ротора» вспомнил самые яркие моменты своей богатой на события карьеры и рассказал о том, чем занимается сейчас.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
28/06 22:00Футбол
Репортаж с тренировки «Спартака»: они отрабатывают обнимашкиНа предсезонном турнире в Австрии близится к завершению второй выходной.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
27/06 15:30Хоккей
Великий Луонго завершил карьеру. Его место займет Бобровский?40-летний канадец внезапно объявил о завершении спортивной карьеры.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
26/06 06:30Хоккей
Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.
27/06 13:30Хоккей
Ребус «Авангарда»: «ястребы» подписали скитальца из НХЛЭто Никита Щербак. Ему 23 года. Он играл за океаном. Что еще о нем известно?
27/06 16:00Хоккей
Вратарей – на цепь, нападающим – вольница. Но как быть СКА и сборной?Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
Новости
11:13 Футбол Неймар поддержал Суареса после незабитого пенальти в четвертьфинале Кубка Америки
10:57 Футбол «Краснодар» — «Ростов». Стартовые составы команд
10:40 Бокс Американец Доусон успешно вернулся на ринг
10:37 ММА Джуниор дос Сантос: Не могу сказать, что мощь Нганноу меня удивила
10:33 Футбол Самуэль Жиго: Сравнил бы матчи против ЦСКА с войной, готовы на все ради победы
10:21 Хоккей Бобровский и Панарин выбирают между «Флоридой» и «Айлендерс»
09:55 Футбол Денис Попов: В РПЛ можно спокойно взять три первые команды Белоруссии
09:53 Футбол В Турции открылась футбольная академия. Заценили Аршавин и братья Миранчуки…
09:37 Футбол «Кристал Пэлас» хочет 110 миллионов евро за полузащитника Заха
09:34 ММА Нганноу нокаутировал дос Сантоса в первом раунде
09:07 Футбол Джефферсон Фарфан – о победе над Уругваем: Горжусь своей бандой!
08:55 Футбол Мексика по пенальти обыграла Коста-Рику в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
08:47 Волейбол Волейболисты сборной России переиграли команду Китая в Лиге наций
08:15 Баскетбол Источник: Уокер подпишет с «Бостоном» контракт на 141 миллион долларов
08:09 Бокс Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO в среднем весе
07:57 Футбол Сын Джорджа Веа подписал пятилетний контракт с «Лиллем»
07:38 Футбол Джон Генри: В следующем сезоне «Ливерпуль» сосредоточится на победе в премьер-лиге
07:23 Футбол Бэйл может на правах аренды перейти в «Интер»
07:18 Футбол Луис Адриано: Глушаков был лидером «Спартака»
07:01 Теннис Новак Джокович: Соперничество с Надалем и Федерером сделало меня лучшим теннисистом мира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика