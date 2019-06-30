Джуниор дос Сантос: Не могу сказать, что мощь Нганноу меня удивила Бразилец Джуниор дос Сантос прокомментировал поражение от француза камерунского происхождения Фрэнсиса Нганноу на турнире UFC on ESPN 3.

- Никогда не знаешь, что случится в бою. Это же драка. Самый тяжелый вид спорта в мире. Но я не могу сказать, что мощь Нганноу меня удивила, - приводит слова дос Сантоса «Газета.Ru» со ссылкой на bjpenn.com.

Напомним, что поединок продлился 1 минуту и 10 секунд, завершившись техническим нокаутом бразильца в первом раунде.