Джуниор дос Сантос: Не могу сказать, что мощь Нганноу меня удивила

- Никогда не знаешь, что случится в бою. Это же драка. Самый тяжелый вид спорта в мире. Но я не могу сказать, что мощь Нганноу меня удивила, - приводит слова дос Сантоса «Газета.Ru» со ссылкой на bjpenn.com.
Напомним, что поединок продлился 1 минуту и 10 секунд, завершившись техническим нокаутом бразильца в первом раунде.
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