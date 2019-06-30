Поединок на турнире Cage Warriors был остановлен из-за обилия крови (видео) - Советский спорт
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30 июня 2019 18:27ММАГичунцев Артур

Поединок на турнире Cage Warriors был остановлен из-за обилия крови (видео)

Такое решение принял главный рефери.

Сегодня, 30 июня, шотландец Росс Хьюстон провел встречу с Николасом Далби из Дании.

Бой был остановлен из-за большого количества крови на канвасе. Оба спортсмена не могли драться в полной мере, и постоянно поскальзывались.

В конечном итоге, судья остановил поединок и признал его несостоявшимся.

Хьюстон одержал на профессиональном ринге восемь побед в восьми встречах, а Далби победил 17 раз за 21 бой.

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