Хабиб Нурмагомедов: Я мог вырубить Макгрегора, но люди говорили бы, что случайно попал Встреча прошла в октябре 2018 года.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал яркий эпизод в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Уроженец Дагестана точным ударом отправил соперника в нокдаун, но не стал добивать его. В конечном итоге, россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде.

«Можно было сделать все еще лучше – тем ударом, что я его отправил в нокдаун, можно было бы и вырубить. Но люди могли бы говорить, что это случайно попал.

А то, что я его измотал и в четвертом раунде заставил сдаться, говорит о многом. В общем, получилось, как нельзя лучше», – сказал Нурмагомедов в эфире канала «Россия 24».