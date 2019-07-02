Хабиб Нурмагомедов: Я мог вырубить Макгрегора, но люди говорили бы, что случайно попал - Советский спорт
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02 июля 2019 13:24ММАГичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов: Я мог вырубить Макгрегора, но люди говорили бы, что случайно попал

Встреча прошла в октябре 2018 года.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал яркий эпизод в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

Уроженец Дагестана точным ударом отправил соперника в нокдаун, но не стал добивать его. В конечном итоге, россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде.

«Можно было сделать все еще лучше – тем ударом, что я его отправил в нокдаун, можно было бы и вырубить. Но люди могли бы говорить, что это случайно попал.

А то, что я его измотал и в четвертом раунде заставил сдаться, говорит о многом. В общем, получилось, как нельзя лучше», – сказал Нурмагомедов в эфире канала «Россия 24».

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