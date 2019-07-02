Хабиб Нурмагомедов: Макгрегору будет тяжело уехать из Абу-Даби, если он устроит провокацию Ранее ирландец устроил нападение на автобус, где находился уроженец Дагестана.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к возможном появлению на турнире в Абу-Даби ирландца Конора Макгрегора.

«Может ли он снова устроить какие-то провокации? В отличие о Бруклина, из Абу-Даби ему будет тяжело уехать в таком случае. Так что пусть сидит, смотрит бои», – сказал Нурмагомедов в эфире канала «Россия 24».

Напомним, вечер боев в ОАЭ состоится 7 сентября. Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье, а их бой станет главным событием турнира.

Добавим, что россиянин победил Макгрегора в октябре 2018 года.