Хабиб Нурмагомедов: Макгрегору будет тяжело уехать из Абу-Даби, если он устроит провокацию

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к возможном появлению на турнире в Абу-Даби ирландца Конора Макгрегора.
«Может ли он снова устроить какие-то провокации? В отличие о Бруклина, из Абу-Даби ему будет тяжело уехать в таком случае. Так что пусть сидит, смотрит бои», – сказал Нурмагомедов в эфире канала «Россия 24».
Напомним, вечер боев в ОАЭ состоится 7 сентября. Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье, а их бой станет главным событием турнира.
Добавим, что россиянин победил Макгрегора в октябре 2018 года.
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