Нурмагомедов планирует провести два поединка, после чего может завершить карьеру - Советский спорт
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02 июля 2019 19:01ММАГичунцев Артур

Нурмагомедов планирует провести два поединка, после чего может завершить карьеру

На данный момент в его активе 27 боев и ни одного поражения.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, подписавший новый контракт с UFC, может уйти из спорта. Об этом уроженец Дагестана заявил в интервью телеканалу Россия 24.

Хочу выступать, соперничать с лучшими бойцами мира. На вопрос о завершении карьеры отвечать сейчас бессмысленно – у меня впереди бой. Что буду делать после окончания карьеры? Отдохну. Просто отдохну от людей, если получится», – сказал чемпион UFC в легком весе.

7 сентября Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье. Встреча пройдет на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

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