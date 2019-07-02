Нурмагомедов планирует провести два поединка, после чего может завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, подписавший новый контракт с UFC, может уйти из спорта. Об этом уроженец Дагестана заявил в интервью телеканалу Россия 24.
Хочу выступать, соперничать с лучшими бойцами мира. На вопрос о завершении карьеры отвечать сейчас бессмысленно – у меня впереди бой. Что буду делать после окончания карьеры? Отдохну. Просто отдохну от людей, если получится», – сказал чемпион UFC в легком весе.
7 сентября Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье. Встреча пройдет на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
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