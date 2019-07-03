Дастин Порье: Я обязан вернуться из Абу-Даби с поясом чемпиона UFC На данный момент он является временным обладателем титула.

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье поделился ожиданиями от боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Встреча бойцов состоится 7 сентября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и станет главным событием вечера.

«За всю карьеру Хабиб проиграл лишь несколько раундов. Но я обязан вернуться из Абу-Даби с поясом чемпиона.

Могу заверить вас, если Нурмагомедов поплывет, я кинусь добивать и вырублю его», – цитирует американца MMA Junkie.