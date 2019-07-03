Петр Ян рассчитывает подраться на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля Петр Ян рассказал о планах на будущее. Он отметил, что хочет стать участником турнира UFC, который пройдет в Москве.
«После восстановления в ноябре – декабре обязательно проведу еще один бой. Очень бы хотелось выступить на турнире в Москве. Думаю, каждому спортсмену приятно драться в родных стенах, это придает уверенности», – приводит слова Яна RT со ссылкой на Raw Take.
За всю карьеру в UFC россиянин провел 5 боев и одержал 5 побед. Ранее он заявил, что готов сразиться за титул чемпиона, которым владеет американец Генри Сехудо.
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