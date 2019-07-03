Петр Ян: Каждому спортсмену приятно драться в родных стенах, это придает уверенности Российский боец смешанного стиля Петр Ян рассказал о дальнейших планах в UFC после операции на плече, которую ему сделали на прошлой неделе.

«Операция прошла успешно, сейчас у меня будет полтора-два месяца на полное восстановление. После этого мы вернемся к полноценной подготовке к новым поединкам. Очень бы хотелось выступить на турнире в Москве. Думаю, каждому спортсмену приятно драться в родных стенах, это придает уверенности», - цитирует спортсмена RT.

Напомним, что Петр Ян получил травму за четыре месяца до поединка с Джимми Риверой, но не стал сниматься с турнира UFC 238, который состоялся 9 июня в Чикаго (США). Схватка закончилась победой российского спортсмена единогласным решением судей.

Эта победа позволила Яну подняться на четвертое место в рейтинге представителей легчайшего веса, чемпионом которого является американец Генри Сехудо.

Добавим, что за свою карьеру в смешанных единоборствах, спортсмен провел 14 поединков, в которых одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Контракт с сильнейшей лигой мира UFC он подписал в 2018 году. В течение одного года Ян провел пять поединков в промоушене и во всех одержал уверенные победы.

Турнир UFC в Москве должен состояться в ноябре этого года. Файткард бойцовского шоу еще неизвестен.