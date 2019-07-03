5 июля Нурмагомедов и Порье проведут пресс-конференцию - Советский спорт
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03 июля 2019 22:14ММАКоноплев Александр

5 июля Нурмагомедов и Порье проведут пресс-конференцию

5 июля – мощнейший разогрев.

5 июля в Лас-Вегасе состоится пресс-конференция с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

Мероприятие будет посвящено предстоящему бою между этими спортсменами. Поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

В этот же день пройдет взвешивание и будет названа дата следующего боя Конора Макгрегора.

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